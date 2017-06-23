Ana Sayfa | DÜNYA 23/06/2017 12:16

Flaş, Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüzde yüz

Bağdadi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, terör örgütü IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülme olasılığının çok büyük olduğunu açıkladı

Rus Interfax ajansının haberine göre Özerov, "Bilginin doğruluğunun yüzde 100'e yakın olduğunu düşünüyorum" dedi. Özerov, "İslam Devleti'nin onu henüz hiçbir yerde göstermemiş olduğu gerçeği de El-Bağdadi'nin öldürüldüğüne inanmamızı güçlendiriyor" diye konuştu.Rus yetkililer geçen hafta Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini ancak bu bilginin teyit edilemediğini açıklamıştı.IŞİD liderinin ölümüyle ilgili daha önce birçok iddia gündeme gelmiş ancak bu bilgiler doğrulanmamıştı.

Nerede olduğu bilinmemekle birlikte IŞİD liderinin, 2016 yılında Irak'ın Musul kentinden ayrılarak Suriye'ye geçmiş olduğu düşünülüyor.

Rusya Akdeniz'den IŞİD'i vurdu

Öte yandan Rusya, Akdeniz'deki iki gemisi ve bir denizaltısından fırlattığı füzelerle Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu.Moskova, saldırıyla ilgili olarak Türkiye ve İsrail'i önceden bilgilendirdiğini açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı, 6 füzeyle düzenlenen saldırıda Hama'nın kırsal kesiminde örgüte ait komuta noktalarının ve cephaneliklerinin vurulduğunu belirtti.

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