Ana Sayfa | DÜNYA 23/06/2017 10:21

ABD'li yetkililer açıkladı, Kuzey Kore yeni roket motoru denedi

füze motoru denemesi

ABD'li yetkililer tarafından alınan son bilgiye göre Kuzey Kore yeni bir roket motoru denedi

Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi. ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

Bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip. Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü, 'Çin'in bölgedeki yeni gerilimleri önlemek istiyorsa Pyongyang'a daha fazla diplomatik baskı uygulaması gerektiğini' söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini söylemekle birlikte daha önce yaptığı bir açıklamada, 'çok büyük bir çatışmanın mümkün olduğunu da' belirtmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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