Hindistan Cammu Keşmir'de çatışmada 4 ölü var

Dünya genelinde sorunlu her gölgede ölümler artıyor. Hindistan emniyet güçlerinin bir evi güvenlik çemberine almasına karşı çıkan bölge sakinlerinin direnişçilerin kaçması için hükümet güçleriyle çatışması sonucu 3 direnişçi ve 1 protestocu hayatını kaybetti. İşte o çatışma anları

Avrupa Gazete/Londra-Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 3 direnişçi ve bağımsızlık yanlısı 1 protestocu yaşamını yitirdi.Hindistan ordu sözcüsü Albay Rajesh Kalia, Kakpora kasabasını güvenlik çemberine alan emniyet güçleriyle direnişçiler arasında gece boyu süren silahlı çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü, 1 Hint askerinin yaralandığını belirtti.Yöre halkı, emniyet güçlerinin, direnişçilerin içinden ateş açtığı evi patlayıcılar kullanarak hedef aldığını ve ateşe verdiğini söyledi.Güvenlik çemberine karşı çıkan yüzlerce bölge sakininin, direnişçilerin kaçması için hükümet güçleriyle çatıştığı kaydedildi. Göstericilerin bir ana yolu kapattığı komşu Awantipora kasabasında sokaklara inen binlerce kişi de bağımsızlık yanlısı sloganlar atarak gösteri düzenledi. Birleşik Krallığa bağlıydılar, bağımsızlıklarını kazandılar.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandılar

Hindistan genelinde sorunlu her gölgede ölümler artıyor.Bir polis yetkilisinin ve görgü tanıklarının ifadesine göre, hükümet güçlerinin taş atan göstericilere ateş açması sonu 1 protestocu öldürüldü, 5 protestocu yaralandı.İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'deki şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.Birleşik Krallığa bağlıydılar, bağımsızlıklarını kazandıklarından beri olaylar bitmiyor