Ana Sayfa | DÜNYA 22/06/2017 13:02

Adalet yürüyüşüne Londra'dan destek, Mutlu Sancaktutar yürüyor

Mutlu Sancaktutar

Yürüyüşe katılımlar başladı. Mutlu Sancaktutar isimli genç İngiltere'nin başkenti Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine Adalet Yürüyüşüne destek amacıyla yürüyüş başlattı

AVRUPA AJANSI (AVA) Londra-İngiltere'nin başkenti Londra'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne destek var. Mutlu Sancaktutar isimli genç bir Türk, Türkiye'deki Adalet yürüyüşüne destek vermek amacıyla Londra'dan Portsmouth'daki Türk şehitliğine bir yürüyüş başlattı.  

 

 

 Mutlu Sancaktutar şunları söyledi:

 

"HERKESE ADALET İÇİN CENNET HANIM DA YÜRÜYOR!"

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ'ne destek için kalan üç günü Cennet Hanım ile yürüyoruz. Cuma 15:00'a kadar yarım saat bile olsa katılabilirsiniz. Adalet için birlikte yürüyelim. Şiddet yok, sadece sevginin diliyle azıcık insafı olan herkese "yeter artık, insanlara ne yaptığınızı görün" diyoruz. Tehditlere aldırmayarak bu yoldaki kararlılık ve korkusuzluğumuzu ilan ediyoruz. Tüm hakkı yenilen ve kibirle baskı altına alınan insanlar olarak, "ya hepimiz, ya hiçbirimiz" diyoruz!"

 

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