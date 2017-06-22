Ana Sayfa | DÜNYA 22/06/2017 12:47

Dakar havalimanı inşaatını Türkler jet hızıyla bitirdi

dakar havaimani

İnşaat sektöüründe Türk firmalarıyla çalışanların yüzü gülüyor. Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirelemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirerk neredeyse bir rekora imza attılar. İşte detaylar

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-İnşaat sektöüründe Türk firmalarıyla çalışanların yüzü gülüyor. Dakar havalimanı inşaatını Türkler jet hızıyla bitirdiSenegal'in başkenti Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirelemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirdi.

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