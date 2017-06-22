Dakar havalimanı inşaatını Türkler jet hızıyla bitirdi

Dünya genelinde sorunlu her gölgede ölümler artıyor. Hindistan emniyet güçlerinin bir evi güvenlik çemberine almasına karşı çıkan bölge sakinlerinin direnişçilerin kaçması için hükümet güçleriyle çatışması sonucu 3 direnişçi ve 1 protestocu hayatını kaybetti. İşte o çatışma anları