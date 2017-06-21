Ana Sayfa | DÜNYA 21/06/2017 21:15

İngiltere Başbakanı May yangın faciasıyla ilgili özür diledi

İngiltere Başbakanı May

İngiltere Başbakanı Theresa May, 4 katlı binada çıkan yangının ardından olayla ilgili özür diledi

Londra’nın Kensington bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Tower binasında çıkan yangında 79 kisinin hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere Başbakanı May önemli bir açıklama yaptı.May, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelememeleri ve tatmin edici yapamamaları sebebiyle kamuoyu tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı.

May, parlamentoda yaptığı konuşmada, Grenfell Tower yangınında, devletin gereken çabayı göstermediğine dikkat çekerek, “Yerel ve ulusal devlet, insanlara ihtiyaç duydukları zaman yardım etmeliydi. Başbakan olarak bu başarısızlıktan dolayı özür dilerim” dedi.

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