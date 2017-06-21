Ünlü fizikçi Stephen Hawking, önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay'a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını yaptı

Norveç'teki Starmus Festivali'nde konuşan Stephen Hawking, yeniden başlayacak uzay yarışının insanlığı yeni bir amaca yönelteceğini ve bu sayede yeni ittifaklar oluşacağını belirtti.Ünlü bilim insanı, uzaya yayılmanın insanlığın kaderini tamamen değiştireceğini öngörerek şunları söyledi:

"Umarım bu motivasyon, rekabet halindeki ulusları tek bir amaçta birleştirerek hepimize ortak bir hedefte çalışma şansı verir. Yeni ve tutkulu bir uzay programı, genç nesilleri de heyecanlandıracak, astrofizik ve kozmoloji (evren bilimi) alanlarına ilgiyi artıracaktır."'İnsanoğlunun Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum'

Hawking konuşması sırasında iklim değişikliği eksenli endişelere ve ABD Başkanı Donald Trump üzerinde toplanan eleştirelere de değinerek, "Bu konularda bugüne kadar görülmüş en yanlış politikayı benimseyen Donald Trump'ın aksine iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelenin önemini yadsımıyorum" dedi.

Stephen Hawking, iklim değişikliği tehdidi altındaki Dünya'nın ve insanlığın geleceği için uzay seyahatinin büyük önemde olduğunu söyledi:

"Burada yerimiz giderek daralıyor ve gidilebilecek tek yer diğer dünyalar. Artık diğer güneş sistemlerini de keşfetme zamanı geldi. Dış dünyaya yayılmak bizi kendi sonumuzu getirmekten kurtaracak tek şey olabilir. İnsanoğlunun Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın başı olan Jan Woerner, 2024 yılına kadar, mevcut uzay üssünü Ay'da bir kurulacak bir üsle değiştirmeyi öngördüklerini ve potansiyel üs alanı için Rusya ile ortak bir bir keşif görevi planladıklarını açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa ise Ay'a yeniden dönmek yerine 2030'a kadar Mars'a astronot göndermeye yoğunlaşmış durumda. Ancak diğer ülkelerin ortak bir Ay üssü kurma girişimi gerçeğe dönüşürse NASA'nın buna mesafeli durmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

'Daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmekten başka öaremiz yok'

Ünlü İngiliz fizik teorisyeni ve uzay bilimci Hawking, uzun dönemde insanın Dünya'da bir geleceği olmadığını, kalırsa, ya Güneş'in etkileri sonucu ya da yeniden bir meteor çarpması ile türün ortadan kalkacağını da söyledi.

Hawking, uzak dünyalara seyahatin artık bilim kurgu olmadığını söyleyerek, bunun insanlığı ileri taşıyacağı görüşünü de açıkladı:

"İnsanlık, Ay'a iniş örneğinde olduğu gibi ne zaman bir büyük adım atsa, bu insanları ve ulusları bir araya getirerek, yeni keşiflerin ve teknolojilerin doğumuna itici güç oluyor. Eğer insanlığın bir milyon yıl daha devam etmesini istiyorsak kimsenin daha önce gitmediği yerlere gitmekten başka yolumuz yok".

Hawking sözlerini, "En iyisini umuyorum. Başka çaremiz yok" diyerek sonlandırdı.

Kaynak: BBC Türkçe