Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtmıştı o bakan istifa kararı aldı

Fransa’nın yeni atanan Savunma Bakanı Sylvie Goulard, Macron hükümetinde istifa etme kararı aldı

Goulard, üyesi olduğu merkez sağ Demokrasi Hareketi’nin (MoDem) Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) üyeleri ile ilgili usulsüzlük suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturmayı istifasına gerekçe gösterdi. Kadın Savunma Bakanı, AP vekili olduğu gerekçesiyle aldığı ödenekler ile Fransa’daki personeline ödeme yapmakla suçlanıyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAŞIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayı sonlarında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'deyken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile tanışmıştı. Erdoğan, Goulard ile tanıştığında Macron’a “Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan” demişti.