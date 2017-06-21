Rusya Dışişleri Bakanı duyurdu 'Washington'dan açıklama bekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye rejimine ait savaş uçağının vurulmasıyla ilgili olayda ABD'en bir açıklama yapılmasını beklediklerini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temasları için başkent Moskova'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Lavrov, ABD'nin rejime ait savaş uçağını vurmasının ardından Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını askıya aldıklarını anımsatarak, Washington'dan bu konuda açıklama beklediklerini ifade etti.

Suriye'de sahada ve havada çok sayıda farklı gücün faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, tüm tarafların sadece ortak amaç olan terörle mücadeleye odaklanması durumunda öngörülemeyen olayların önüne geçilebileceğine dikkati çekti.

Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifiyle ortaya çıkan çatışmasızlık bölgeleri girişiminin tam olarak hayata geçmesi durumunda, Suriye krizinin başından itibaren ilk kez, ateşkese katılan silahlı güçlerle terörist grupların birbirinden ayrışacağını vurguladı.