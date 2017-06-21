Brüksel'de patlama intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen kişi vuruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Merkez İstasyonunda intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü

Olay dün akşam saat 20:30 sıralarında yaşandı.Brüksel Savcılığının açıklamasına göre, bomba yüklü bir kemer takmış olan şüpheli, istasyondaki askerlerin dikkatini çekmesinin ardından, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Şüpheli ardından askerler tarafından vuruldu.Brüksel Savcılığı olayın "terör saldırısı" olarak ele alındığını açıkladı.Olayda şüpheli dışında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Brüksel polisi, durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.Belçika basını, görgü tanıklarına dayanarak, saldırganın bomba bağlı bir kemer taktığı ve üzerindeki yelekten kablolar sarktığını duyurdu.

Görgü tanıklarına göre, saldırgan patlama öncesi "Allahuekber" diye bağırdı.Başka bir görgü tanığı da patlamanın küçük ancak insanlar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.

Kriz merkezi oluşturuldu

Polis ve askerler, patlama sonrası Merkez İstasyon ile Brüksel'in merkezindeki Büyük Pazar'ı (Grote Markt) giriş çıkışlara kapattı.

Olaydan sonra Brüksel'de bir kriz merkezi oluşturuldu. Belçika Başbakanı Charles Michel ve İçişleri Bakanı Jan Jambon asker, polis ve istihbarat temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı.2015'teki Paris saldırılarından bu yana Brüksel'deki ana kamu binalarını askerler koruyor.

Brüksel'de güvenlik önlemleri, Mart 2016'da Zaventem Havaalanı ve Maelbeek metro istasyonuna düzenlenen saldırılardan beri artırılmıştı. Saldırılarda 32 hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.Saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.