Londra saldırganının kimliği açıklandı

Londra'daki Finsbury Park Camii yakınında gerçekleştirilen terör saldırısının ardından gözaltına alınan saldırganın kimliği açıklandı

BBC'nin edindiği bilgiye göre zanlının adı Darren Osborne. 47 yaşındaki Osborne, Galler'in en büyük kenti Cardiff'de yaşıyor ve 4 çocuk babası.

Osborne'un, Galler'in batısındaki Somerset bölgesinde büyüdüğü ve daha sonra Cardiff'e taşındığı, "cinayete teşebbüs" ve "terör suçlarından" gözaltına alındığı ve polisin Cardiff'te bir adreste arama yaptığı bildiriliyor.Bu arada, İngiltere Başbakanı Theresa May, günün ilk saatlerinde Londra'daki Finsbury Park Camii yakınında düzenlenen saldırının, son dönemde İngiltere'de düzenlenen tüm diğer saldırılar kadar "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

Olayın bir "terör saldırısı" olduğunu belirten May, Müslümanların hedef alındığını, amaçlananın halkı birbirinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

May, "Son yıllarda İslamofobi de dahil olmak üzere aşırılığa çok fazla tolerans gösterildi. Bu saldırı; terörün, aşırıcılığın ve nefretin çok farklı şekiller alabileceğini bize gösterdi. Her kim sorumlu olursa olsun, bu sorunla başa çıkma kararlığımız aynı olmalı" dedi.

Bir kamyonetin teravih namazı sonrası kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürüldüğü saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumları ağır.