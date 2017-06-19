Ana Sayfa | DÜNYA 19/06/2017 19:05

Flaş, Paris'te terör paniği

paris terör saldırısı

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında bu akşam bir sürücünün araçla bir jandarma minibüsüne çarpmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti

Alınan son bilgiye göre jandarma aracına çarpan otomobilin alev aldığı ve sürücünün üzerinden silah çıktığı duyuruldu.Haberde, sürücünün bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarptığı ifade edildi.

Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı

Paris Terörle Mücadele Savcılığı, bir sürücünün aracını bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarpmasıyla ilgili soruşturma başlattı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre- Henry Brandet, konu ile ilgili olay yerinde basına yaptığı açıklamada, "Bu olayla ilgili Paris Terörle Mücadele Savcısı ön soruşturma başlattı." dedi.Brandet, "Bunun bilinçli bir saldırı olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.Öte yandan BFM televizyon kanalı, zanlının şüpheli terör listesinde olduğunu ve araç içinde gaz dolu şişe bulunduğunu duyurdu.

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