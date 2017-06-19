Görgü tanığı Londra'da yaşanan saldırıyla ilgili dehşet anlarını anlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün akşam cami önünde düzenlenen kamyonetli saldırıyla ilgili bir görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

Görgü tanığı Hussain Ali, cami imamının polisi beklerken şüpheiyi korumaya aldığını söyledi.Ali olayı, “Caminin imamı ‘Ona dokunmayacaksınız’ dedi. Oturuyor ve onu tutuyordu. İnsanlar onu tutmaya devam etti” sözleriyle anlattı.

Ali, saldırı sonrasında gördüklerini ise şöyle anlattı:

“Tüm duyduğum bir çarpma sesiydi. Sonra döndüm ve bağırmaları ve koşturmaları gördüm.İnsanların kamyondan bir adamı çıkardığını gördüm. Kanıyordu. Ölmemişti, yaşıyordu.İçeride olan insanlar saldırganın gülümsediğini, el salladığını, mutlu olduğunu gördüler. Panik yaşanıyordu. İnsanlar bağırıyor, çığlık atıyordu. Bazıları bunun bir kaza olduğunu söylüyordu. Panik vardı, korku vardı.”