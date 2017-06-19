Ana Sayfa | DÜNYA 19/06/2017 16:23

Görgü tanığı Londra'da yaşanan saldırıyla ilgili dehşet anlarını anlattı

Hussain Ali

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün akşam cami önünde düzenlenen kamyonetli saldırıyla ilgili bir görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

Görgü tanığı Hussain Ali, cami imamının polisi beklerken şüpheiyi korumaya aldığını söyledi.Ali olayı, “Caminin imamı ‘Ona dokunmayacaksınız’ dedi. Oturuyor ve onu tutuyordu. İnsanlar onu tutmaya devam etti” sözleriyle anlattı.

Ali, saldırı sonrasında gördüklerini ise şöyle anlattı:

“Tüm duyduğum bir çarpma sesiydi. Sonra döndüm ve bağırmaları ve koşturmaları gördüm.İnsanların kamyondan bir adamı çıkardığını gördüm. Kanıyordu. Ölmemişti, yaşıyordu.İçeride olan insanlar saldırganın gülümsediğini, el salladığını, mutlu olduğunu gördüler. Panik yaşanıyordu. İnsanlar bağırıyor, çığlık atıyordu. Bazıları bunun bir kaza olduğunu söylüyordu. Panik vardı, korku vardı.”

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
paris terör saldırısı

Flaş, Paris'te terör paniği

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında bu akşam bir sürücünün araçla bir jandarma minibüsüne çarpmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti

portekiz yangın

65 kişinin can verdiği yangından yeni haber

Portekiz'de geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan ve 62 kişinin can verdiği orman yangınında su deposunda saklanan 95 yaşındaki engelli bir kadının kurtarıldığı ortaya çıktı

Jet Airways

Uçakta doğan bebek ömür boyu bedava seyahat edecek

Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways'ta doğan bir bebek, ömür boyu bu uçakta bedava seyahat edecek