İngiltere Başbakanı May Finsbury Park Camii'ni ziyaret etti

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği Finsbury Park Camii'ni ziyaret etti.Başbakan Theresa May halen caminin yetkililerinden saldırı ile ilgili bilgi alıyor.İngiliz ajansı Press Association'ın haberine göre camide May ile konuşan kişilerden biri başbakana, "Sizinle bu koşullar altında buluşmamız çok üzücü" dedi.

May yaptığı açıklamada İngiltere'de İslamafobi dahil aşırıcılığın her türüne çok fazla hoşgörü olduğunu söyledi:

"Bu saldırı, ibadet yerlerinin yakınında Müslümanları hedef alan bir saldırıydı. Her tür terörizm gibi, hangi biçimde olursa olsun aynı temel amacı paylaşıyor.Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya ve bu ülkede sahip olduğumuz kıymetli dayanışma ve yurttaşlık bağlarını koparmayı amaçlıyor. Buna izin vermeyeceğiz.Bu, terörizmin, aşırıcılığın ve nefretin farklı biçimler aldığına dair bir uyarıydı. Bununla mücadele etme kararlığımız da kim yaparsa yapsın aynı olmalıdır.Ülkemizde yılladır aşırıcılığa karşı çok fazla hoşgörü var. Buna İslamofobi de dahil."