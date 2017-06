İngiltere Başbakanı May Finsbury Park Camii'ni ziyaret etti

İngiltere Başbakanı May Londra'nın kuzeyinde bir cami önünde düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi alıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği Finsbury Park Camii'ni ziyaret etti.Başbakan Theresa May halen caminin yetkililerinden saldırı ile ilgili bilgi alıyor.İngiliz ajansı Press Association'ın haberine göre camide May ile konuşan kişilerden biri başbakana, "Sizinle bu koşullar altında buluşmamız çok üzücü" dedi.