İşte Londra saldırısının yaşandığı o anlar

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili o anlara Avrupa Gazetesi ulaştı

Avrupa Gazetesi Özel Haber- Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Son dakika... Avrupa Gazetesi özel Haberi. İngiltere'nin başkenti Londra'da tedaviden çıkanların oluşturduğu cami önü kalabalığına araba daldı. Olayın ardından çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kuzey Londra Finsbury bölgesindeki Finsbury Camisi çıkışındaki yayaların üzerine Van tabir edilen Ford transit tarzı araba ile saldırı düzenlendi.

Olayın ardından 1 kişi tutuklandı

Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazete muhabirinin saldırı yapılan camiden elde ettiği bilgilere göre polis sabah İngiltere saatiyle 12.24 civarında çağrıldı. Saldırının gerçekleştiği yerde şöforü yakalayıp tartaklayanlar gözlendi. Polis saldırıyı yapanlardan 1 kişiyi tutukladı