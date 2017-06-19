Yemen'de kolera salgınından ölenlerin sayısı artıyor

DSÖ, Nisan ayından bu yana Yemen'de görülen salgın nedeniyle bin 100 kişi can verdiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de görülen salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 100'e yükseldi.Salgının başkent Sana'nın yanı sıra Amran, Hudeyde ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtilirken, ülkede yaklaşık 159 bin kişide koleradan şüphelenildiğine dikkat çekildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.