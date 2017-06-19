Plastik fabrikasında yangın, 6 kişi hayatını kaybetti

Çin basınında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Hubey eyaletinin Huanghua kentindeki plastik fabrikasında yangın çıktı

Yapılan son açıklamaya göre yangın sırasında fabrikada 7 kişinin çalıştığını, işçilerden ikisinin olay yerinde, 4'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, diğer işçinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Diğer yandan, fabrikaya nisan ayında çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle üretimi durdurma uyarısı yapıldığı ancak fabrikanın ihlali sürdürerek çalışmaya devam ettiği bildirildi.Soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri gözaltına alındı.