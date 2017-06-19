Ana Sayfa | DÜNYA 19/06/2017 09:47

Plastik fabrikasında yangın, 6 kişi hayatını kaybetti

çinde fabrika yangını

Çin basınında yer alan habere göre ülkenin kuzeyindeki Hubey eyaletinin Huanghua kentindeki plastik fabrikasında yangın çıktı

Yapılan son açıklamaya göre yangın sırasında fabrikada 7 kişinin çalıştığını, işçilerden ikisinin olay yerinde, 4'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, diğer işçinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Diğer yandan, fabrikaya nisan ayında çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle üretimi durdurma uyarısı yapıldığı ancak fabrikanın ihlali sürdürerek çalışmaya devam ettiği bildirildi.Soruşturma kapsamında fabrika yetkilileri gözaltına alındı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kolera salgını

Yemen'de kolera salgınından ölenlerin sayısı artıyor

DSÖ, Nisan ayından bu yana Yemen'de görülen salgın nedeniyle bin 100 kişi can verdiğini duyurdu

portekiz yangın

Portekiz'deki yangının ardından ulusal yas ilan edildi

Portekiz'de 17 Haziran Cumartesi günü başlayan yangın sonucunda 62 kişi hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı May

İngiltere Başbakanından Londra'nın kuzeyindeki saldırıya ilişkin açıklama

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınındaki araçlı saldırının ardından Başbakan May açıklama yaptı