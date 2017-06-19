İngiltere Başbakanından Londra'nın kuzeyindeki saldırıya ilişkin açıklama

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınındaki araçlı saldırının ardından Başbakan May açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı May, "Bu, korkunç bir olay. Tüm düşüncelerim olayın yaralıları, onların sevenleri ve olay yerindeki acil hizmet görevlilerinde." açıklamasını yaptı.

İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayın kendisini "şoke ettiğini" belirterek, cami yetkilileri, polis ve caminin bulunduğu bölgeyi de kapsayan Islington Belediyesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Bu arada, Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) yapılan açıklamada, saldırının Finsbury Park Camisi yakınında bulunan "Muslim Welfare House" adlı toplum merkezi önünde yaşandığı bildirildi.

MCB'nin açıklamasında, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların "bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı" olduğu kaydedildi.

MCB Genel Sekreteri Harun Khan da saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurguladı.

Caminin bulunduğu ve adını aldığı Finsbury Park semti, genellikle konutların bulunduğu yerleşim alanlarından oluşuyor, Türkçe konuşan toplumun üyeleri de bu bölgede yoğun olarak ikamet ediyor.