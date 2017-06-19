Ana Sayfa | DÜNYA 19/06/2017 09:10

Londra yangını, bazı cesetler teşhis edilemeyebilir hazır olun

londrada yangın

İngiliz polisi tarafından ilk kez yayınlanan fotoğrafta 24 katlı binada çıkan yangın en yakın şekilde görüntülendi

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada binadaki cesetlere ulaşılması için apartmanın her katında adli ve sistematik aramaların yapıldığı kaydedilirken, "Yangının verdiği zararın tarif edilemeyeceği ve bu nedenle de operasyonun tamamlanmasının haftalar sürebileceği" bildirildi. Polis açıklamasında, yangının büyüklüğü sebebiyle bazı cesetlerin teşhis edilemeyeceği gerçeğine insanların hazırlanması gerektiği belirtildi.

 
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