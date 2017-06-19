İran duyurdu, Suriye'deki IŞİD hedefleri füzeyle vuruldu

İran Devrim Muhafızları, başkent Tahran'da yaşanan saldırılara bir yanıt olarak Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki IŞİD hedeflerini vurdu

İran hedefleri orta menzilli füzelerle vurdu.İran'ın batısından atılan füzeler Irak'ı geçerek, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurdu.İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran'da iki ayrı saldırı düzenlenmiş, İran Meclisi'nde ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.İran'ın ilk kez kendi topraklarından attığı füzelerle Suriye'deki hedefleri vurduğu tahmin ediliyor.İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, füze atışıyla "çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" duyurdu.