Ana Sayfa | DÜNYA 19/06/2017 08:56

Koalisyon güçleri Suriye ordusuna ait savaş uçağını Rakka'da düşürdü

koalisyon güçleri

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'de terör örgütü IŞİD kontrolünde bulunan Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü

Şam yönetimi  uçağın IŞİD hedeflerine yönelik uçuş yaparken düşürüldüğünü duyurdu. Suriye devlet televizyonunda yapılan açıklamada olayın "terörle  mücadele üzerinde tehlikeli sonuçları" olacağı ifade edildi.Suriyeli pilotun kayıp olduğu açıklandı.Olay Rakka yakınlarında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Cedin köyü civarında meydana geldi.Uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce, ABD, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Cedin yakınlarında SDG güçlerine saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, uçak vurulmadan önce, uçakların çakışmasını önlemek üzere kurulmuş olan özel koordinasyon hattı üzerinden Rusya ile iletişime geçildiği ve Suriye savaş uçağının ateşi durdurmasının istendiği belirtildi.CENTCOM "Koalisyon kuvvetleri Suriye rejimi, Rusya ya da rejim yanlısı güçlerle çatışmak istemiyor ancak kendisine ya da müttefiklerine yönelen bir tehdide cevap vermekte tereddüt etmeyecektir" dendi.

Operasyon 2 hafta önce başladı

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasını amaçlayan operasyona başlandığını açıklamıştı.IŞİD, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirmiş ve Batı ülkelerine saldırıların planlamasında Rakka'yı üs olarak kullanmış, şehri 'fiili başkenti' olarak ilan etmişti.Rakka'yı IŞİD'den geri alma operasyonuna Suriye ordusu katılmıyor ancak kentin güneybatısında bazı bölgelerde IŞİD'e karşı ilerliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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