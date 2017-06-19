Londra'da cami önünde teravi namazından çıkanlara saldırı

Avrupa Gazetesi özel. İngiltere'nin başkenti Londra'da tedaviden çıkanların oluşturduğu cami önü kalabalığına araba daldı. Yaralılar var.

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Son dakika... Avrupa Gazetesi özel Haberi. İngiltere'nin başkenti Londra'da tedaviden çıkanların oluşturduğu cami önü kalabalığına araba daldı. Yaralılar var. Kuzey Londra Finsbury bölgesindeki Finsbury Camisi çıkışındaki yayaların üzerine Van tabir edilen Ford transit tarzı araba ile saldırı düzenlendi.

1 kişi tutuklandı

Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazete muhabirinin saldırı yapılan camiden elde ettiği bilgilere göre polis sabah İngiltere saatiyle 12.24 civarında çağrıldı. Saldırının gerçekleştiği yerde şöforü yakalayıp tartaklayanlar gözlendi. Polis saldırıyı yapanlardan 1 kişiyi tutukladı

Londra köprüsüne misilleme mi ?

Birkaç hafta önce Işıd adına yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen London Bridge ( Londra Köprüsü) civarında bıçaklı saldırı sonrası meydana gelen 1 saat önceki saldırı akıllara misilleme iddiasını getirdi.

Yine mi terör

Kuzey Londra'da Seven Sister yolu üzerinde bulunan Ünlü Finsbury Camisi'ne yapılan Van saldırısının terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. İngiltere polisinden elde edilen bilgilere göre henüz bir terör saldırısı izi yok. Polis yerden tüm araçlarla ve havadan polis helikopteri ile saldırı yerini 2 saattir gözlemliyor. Seven Sister Yolu kapatıldı .

Ayrıntılar geliyor

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