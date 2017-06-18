Ana Sayfa | DÜNYA 18/06/2017 14:58

Flaş, kolera salgınında bin 54 kişi hayatını kaybetti

kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'deki kolera salgınında bin 54 kişi can verdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi.Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
almanya uçak

Almanya'da şok, uçakta bomba paniği

Alınan son bilgiye göre Almanya'nın Stuttgart kentinde bomba 'tehlikesi' nedeniyle bir uçak tahliye edildi

Putin

Rus lider Putin'den flaş darbe girişimi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Putin Röportajları" adlı belgeselde FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu

kolombiya patlama

Alışveriş merkezinde patlama, ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bulunan bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi