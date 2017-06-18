Almanya'da şok, uçakta bomba paniği

Alınan son bilgiye göre Almanya'nın Stuttgart kentinde bomba 'tehlikesi' nedeniyle bir uçak tahliye edildi

Alman basınında yer alan habere göre uçağın içinde yaşanan bir tartışma nedeniyle Alman polisinin olayı 'bomba şüphesi' olarak değerlendirdiği iddia edildi. Polis köpeklerinin uçağın içinde bomba yapımında kullanılan maddelere yönelik arama yaptığı belirtilirken, bomba imha ekiplerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, tartışan yolculardan birisi yüksek sesle diğerini 'saldırgan' olmakla suçladı. Bu ithamların diğer yolcular tarafından duyulmasıyla uçak içinde yaşanan panik üzerine uçak hızlı bir şekilde tahliye edildi.