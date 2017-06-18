Rus lider Putin'den flaş darbe girişimi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Putin Röportajları" adlı belgeselde FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu

Kendisine yönelik sorulan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in darbe ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ABD'nin darbe girişiminde rolü olup olmadığına ilişkin hiçbir şey söylemediği açıkladı.

Rus lider Putin, "Gülen gerçekten darbe girişiminde yer aldıysa, ki bu konuda bir fikrim yok, ABD istihbarat servislerinin neler olup bittiğinden haberdar olmamasına inanmak çok zor." şeklinde konuştu.

İncirlik Hava Üssü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, "ABD askerleri, İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ve darbe girişimine etkin bir şekilde katılan askerlerin bir kısmı da oradaydı." ifadesini kullandı.