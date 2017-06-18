Alışveriş merkezinde patlama, ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bulunan bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Olayın meydana geldiği alışveriş merkezindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, olayın bir bombalı saldırı olduğunu ve 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerel basın, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde meydana gelen patlamada 3 kadının hayatını kaybettiğini ve ölenlerden birinin Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken incelemeler de devam ediyor.

Bu arada, patlamanın ardından yerel basında saldırıyı Ulusal Kurtuluş Örgütünün (ELN) gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. ELN'nin barış görüşmelerindeki müzakereci heyeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve örgütün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.