Ana Sayfa | DÜNYA 16/06/2017 21:35

Donald Trump açıkladı, 'FBI Başkanını kovduğum için soruşturuluyorum'

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan soruşturmanın doğru olduğunu açıkladı

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendirdi. Trump, "Bana FBI Başkanı'nı kovmam gerektiğini söyleyen kişi tarafından, FBI Başkanını kovduğum için soruşturuluyorum" diye yazdı.

Trump basında çıkan haberleri doğruladı

Trump'ın bu mesajında kastettiği kişinin Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein olduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray'ın resmi açıklamasında Comey'yi görevden alma nedeni olarak gösterdiği bilgilendirme notunu, Rosenstein yazmıştı.Rosenstein, Mart ayında ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın çekilmesinin ardından, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğiyle ilgili açılan soruşturmayı devralmıştı.

Daha sonra Rosenstein, soruşturmayı yönetmesi için eski FBI Başkanı Robert Mueller'i özel savcı olarak atamıştı.

Son günlerde ABD basınında Mueller'in Trump hakkında soruşturma başlattığı yönünde haberler alıyordu. Trump'ın attığı mesajlarla bu haberler de teyit edilmiş oldu.

Soruşturmanın Başkan'ın adaletin tecellisine engel olup olmadığının anlaşılması için açıldığı belirtiliyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki habere göre bir kaynak, Mueller'in Trump hakkında Comey'yi görevden almasının Rusya ile ilgili yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirme amacı taşıyıp taşımadığını incelediğini söyledi.

Comey, Trump'ın kendisinden Rusya ile ilişkileri mercek altında olan ve hakkında birden fazla inceleme bulunan eski Ulusal Güvenlik Danışma Danışmanı Michael Flynn için FBI tarafından açılan soruşturmayı kapatmasını istediğini öne sürmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe

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