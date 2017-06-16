Afganistan'daki terör saldırısı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da IŞİD'in Şii camisine yönelik düzenlediği intihar saldırısını kınadı

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Kabil’de bir camiye yapılan terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal ramazan ayında bir ibadethanede düzenlenen bu insanlık dışı terör saldırısını en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz."

Afgan halkı ve hükümeti ile dayanışmanın önemi vurgulanan açıklamada, "Ülkede barış, huzur ve kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu saldırı karşısında dost ve kardeş Afgan halkı ve hükümeti ile dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.