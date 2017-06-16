Ana Sayfa | DÜNYA 16/06/2017 09:12

Kabil'de Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi, ölüler var

kabil şii camisi saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii'lerin gittiği bir camiye terör örgütü IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında caminin finansmanını sağlayan etkili bir yerel liderin ve bir polisin de olduğu bildiriliyor.Kentin batısında bulunan al-Zahra Camisi'ne yönelik saldırı iftar saatinde gerçekleşti.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın camiye girmeye çalıştığını, başaramayınca kendisini caminin mutfağında patlattığını belirtti.Kabil'de geçen ay elçiliklerin bulunduğu bölgeye bomba yüklü bir tankerle düzenlenen saldırıda 90 kişi ölmüş, 400 kişi de yaralanmıştı.

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