Ana Sayfa | DÜNYA 16/06/2017 09:09

Brexit müzakereleri Pazartesi günü başlıyor

brexit müzakereleri

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması (Brexit) için müzakereler 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak

Açıklama İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve AB Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından yapıldı.Müzakerelerin Pazartesi günü başlaması gerekiyordu, ancak İngiltere'deki genel seçimin ardından Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybeden Muhafazakar Parti ile Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi arasında hükümeti kurmak için müzakerelerin sonuçlanmamış olması nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyordu.

İngiltere'nin AB'den Mart 2019'da ayrılması planlanıyor. Ancak müzakerelerin uzatılması veya İngiltere'nin ayrılmaktan vazgeçmesi de mümkün.

Pazartesi başlayacak müzakerelerde ana pazarlık konuları İngiltere'nin AB ülkelerindeki vatandaşları ile İngiltere'deki AB vatandaşlarının karşılıklı hakları, İngiltere'nin sonraki yıllar için AB bütçesine ödemeyi taahhüt ettiği miktarın ne kadarını ödeyeceği ve İngiltere ile AB arasındaki ticaretin nasıl düzenleneceği olacak.

İngiltere'deki genel seçimin ardından Brexit stratejisini belirlemek üzere Avam Kamarası'nda partiler arası bir platformun kurulması önerilmiş, fakat Başbakan Theresa May Brexit stratejilerinin değişmeyeceğini söylemişti.

 
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