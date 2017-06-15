Londra'daki yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangın sonucunda 17 kişi hayatını kaybetti

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada geçtiğimiz gece çıkan yangın sonucunda ölü sayısının 17'ye yükseldiği öğrenildi. Polisten yapılan açıklamada 12 olan ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtilirken, bu sayının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.Alınan son bilgiye göre, 17 yaralının da durumunun kritik olduğu bildirildi.Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May sabah saatlerinde olay yerinde incelemelerde bulundu.