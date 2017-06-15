Avustralya'dan ülkedeki göçmenlere rekor tazminat

Avustralya, ülkeye giden göçmenlere ve taşeron şirketlerin işlettiği kamplarda kalanlara 70 milyon Avustralya doları (yaklaşık 187 milyon TL) tazminat ödeyecek

Tazminat, kamplarda bugüne kadar kalmış 2 bin göçmen arasında paylaştırılacak.İngiltere'de yayınlanan The Daily Telegraph gazetesine göre Avustralya hükümeti ve taşeron şirketler, kamplardaki koşulların kamuya açık bir oturumda duyulmaması için böyle bir uzlaşma yoluna gitti.

Avustralya'nın para karşılığı Papua Yeni Gine ve Manus Adaları'na inşa ettirdiği, taşeron şirketlere işlettirdiği kamplarda kalanlar, insanlık dışı koşullarda tutulduklarını söyleyerek Avustralya'ya dava açmıştı.

Birleşmiş Milletler de kamplardaki koşulların insanlık dışı olduğuna karar vermişti.Avustralya Göç Bakanı Petter Huddon ise hükümetin suçlamaları kesin bir dille reddettiğini, davada uzlaşma yoluna gittikleri için davayı kaybetmiş sayılmayacaklarını belirtti.