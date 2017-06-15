Ana Sayfa | DÜNYA 15/06/2017 10:50

ABD Başkanı Trump'a şok, hakkında soruşturma başlatıldı

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan soruşturma eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülecek

Washington Post'un haberine göre soruşturma, göreve özel olarak getirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülecek.Adını açıklamak istemeyen yetkilileri kaynak gösteren gazete, üç üst düzey yöneticinin ifade vermeyi kabul ettiğini yazdı.Donald Trump'ın avukatı Marc Kasowitz ise FBI'ın Washington Post'a böyle bir bilgiyi sızdırmasının kabul edilemez ve yasa dışı olduğunu söyledi.

Robert Mueller, FBI tarafından Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası süresince Rusya olan ilişkilerinin araştırıldığı soruşturmanın başına getirilmişti.

Donald Trump suçlamaları reddederken Washington Post'a göre bugüne kadar hep Rusya'nın faaliyetlerini inceleyen soruşturmanın ilk defa doğrudan Donald Trump'a yönelmesi önemli bir dönüm noktası olacak.

Gazete, ifade vermeyi kabul eden yöneticilerin arasında Ulusal Güvenlik Direktörü Daniel Coats ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Mike Rogers bulunduğunu, ifadelerin bu hafta alınabileceğini yazdı.

Donald Trump tarafından görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey, Donald Trump'ın kendisinden soruşturmayı sonlandırmasını istediğini söylemişti.BBC'nin Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'e göre Trump'ın suçlu bulunması durumunda nasıl bir adım atılacağı kesin olmasa da Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı görevden almak için harekete geçme ihtimali bulunuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
londra yangın

Londra'daki yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangın sonucunda 17 kişi hayatını kaybetti

Avustralya

Avustralya'dan ülkedeki göçmenlere rekor tazminat

Avustralya, ülkeye giden göçmenlere ve taşeron şirketlerin işlettiği kamplarda kalanlara 70 milyon Avustralya doları (yaklaşık 187 milyon TL) tazminat ödeyecek

malezya askeri uçak

Malezya'dan şok eden haber askeri uçak kayboldu

Malezya'da bir Hawk108 tipi savaş uçağı kayboldu