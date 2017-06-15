Ana Sayfa | DÜNYA 15/06/2017 08:53

Katar Dışişleri Bakanından Türkiye'ye teşekkür

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, bazı Arap ülkelerinin Katar ile yaşadığı sorunlarda Türkiye'ye yanında oldukları için teşekkür etti

Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bize karşı uygulanan ambargo karşısında Türk yönetiminin ve kardeş Türk halkının yanımızda yer alan adil duruşunu takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

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