Ana Sayfa | DÜNYA 15/06/2017 08:26

Ve anlaştılar, Katar ABD'den F-15 savaş uçakları alacak

Katar haberleri

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Katar, ABD ile F-15 savaş uçağı alımı konusunda anlaştı

Ruters'a göre anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi terörizmi desteklemekle eleştirmesine rağmen gerçekleşti.Anlaşma ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Katarlı yetkililer tarafından imzalandı.Bloomberg'e göre Katar bu anlaşma ile 12 milyar dolar karşılığında 72 adet F-15 tipi savaş uçağı alacak.ABD Kasın ayında Katar'a 72 savaş uçağına kadar satış izni vermişti.Donald Trump ise geçen hafta Cuma günü Katar'ı terörizmin "üst düzey sponsoru" olarak nitelemişti.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkerler Katar'la ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: BBC Türkçe
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