Ana Sayfa | DÜNYA 15/06/2017 08:23

Somali'deki ünlü restorana bomba yüklü araçla saldırı, en az 11 ölü

restoran saldırı

Somali'de bir restorana yönelik düzenlenen intihar saldırısı sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da popüler olan Pizza House adlı restoranı hedef alan saldırı sırasında silah sesleri de duyuldu.Saldırganların binada rehine de aldığı belirtiliyor.Saldırıyı İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Görgü tanıkları, emniyet güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını aktarırken Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan güvenlik yetkilisi Abubakar Mohamed rehineleri kurtarmak için operasyonun sürdüğünü belirtti.El Kaide ile ilişkisi olan Eş Şebab, son dönemde hükümetin elindeki bölgelere art arda saldırılar düzenliyor.

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