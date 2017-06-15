Erdoğan'ın Washington ziyaretinde ortalık karıştı, 2 kişi gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutunun önünde çıkan kavgada 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi

Polis, New Jersey'de yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia'da ikamet eden Sinan Narin'e saldırı suçlaması yöneltileceğini bildirdi.Yumruklaşma Erdoğan'ın geçen ayki ziyareti sırasında protestocular ve Türk güvenlik görevlilerinin karıştığı kavgada yaşanmıştı.Polis olayı "barışçıl protestoculara vahşi bir saldırı" diye tanımlamıştı.

Erdoğan tanık oldu

Olay sırasında Erdoğan park halindeki bir araçtaydı ve kavgaya tanık oldu.New York Times'ın haberinde göre Yıldırım ve Narin Erdoğan destekçileri olarak tanımlandı.Gazete, Yıldırm ve Narin'in Erdoğan'a destek için Washington'a gittiklerini, güvenlik görevlileriyle resmi bir bağlantıları olup olmadığının bilinmediğini aktardı.Olaylarda, dokuzu hastaneye kaldırılan 11 kişi yaralanmıştı.ABD Türkiye'ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.Türk Büyükelçiliği ise, protestocuların Erdoğan'ı desteklemeye gelenleri provoke ettiğni ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerin söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe