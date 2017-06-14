Londra'da büyük yangın, ölü ve yaralı sayısı açıklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında bu sabah erken saatlerde 24 katlı binada yangın çıktı

Çıkışı nedeni henüz belli olmayan yangında en az altı kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.Saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan yangının yer yer devam ettiği ve binadan dumanların yükseldiği görülüyor. Yapılan tahminlerde, yangın çıktığı sırada binada 400 ile 600 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü, yangında altı kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Şefi Stuart Cundy, "Şu aşamada altı kişinin hayatını kaybettiğini teyit edebildik ancak önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen çok karmaşık kurtarma operasyonu sırasında bu sayının daha da artması bekleniyor. Birçok kişi de tedavi görüyor" dedi.

Londra Ambulans Hizmetleri, yangında 74 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve 20'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 00.54'te (TSİ 02.54) başladığı bildirilen yangını söndürme çalışmalarında 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı yer aldı.

Londra İtfaiye Müdürü Dany Cotton da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, binanın "büyüklüğü ve karmaşık yapısının" hayatını kaybedenlerin tespitini zorlaştırdığını söyledi.

Cotton, binada yaşayanlardan hayatta olduklarını polise bildirmelerini isterken, böylece yetkili makamların da daha sağlıklı bilgi toplamasına yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

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Cotton, "benzeri daha önce görülmemiş bu olayın" nedeninin henüz belli olmadığını ve bina ile yangın hakkında tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu da ifade etti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor.Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.Binada oturanların, son yıllarda yangın riskine karşı çok sayıda uyarı yaptığı ancak herhangi bir önlem alınmadığı öne sürülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe