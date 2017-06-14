Ana Sayfa | DÜNYA 14/06/2017 13:06

Yangının çıktığı binada Türkler de var

Londra yangın

Londra'da 24 katlı bir binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir binada gece saatlerinde başlayan ve saatlerce söndürelemeyen yangında ölenlerin olduğu bildiriliyor. İtfaiye ekipleri, küle dönen binada çok sayıda cesedin bulunduğunu açıkladı. Londra Ambulans Servisi, en az 50 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını doğruladı. Binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Belediyeye ait bir sosyal konut olan binada, Türklerin de yaşadığı belirtiliyor.Dev binayı saran alevler nedeniyle Grenfell Tower'ın üst katlarında çok sayıda insan mahsur kaldı. Görgü tanıkları 00:56'da alevlerin görüldüğü binadan çığlıkların yükseldiğini, üst katlardaki çok sayıda insanın el fenerleriyle yardım istediklerini aktarıyor. Mahsur kalanlardan bazıları, yakınlarını arayarak yangın merdiveni de yandığı için dışarı çıkamadıklarını söyledi. Bazıları ise alevlerin bulunduğu kata gelmesiyle binadan aşağı atladı.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Muna Ali, alevlerin yarım saat içinde binanın her tarafına yayıldığını söyledi. Ali, "Alevler 11 Eylül saldırılarını hatırlattı" dedi.Binada oturanlardan biri, Twitter hesabından "Sıkışıp kaldım. Evimden ayrılamıyorum çünkü dumandan öleceğim" diye yazdı.

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londra yangın

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