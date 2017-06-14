Londra'daki korkutan yangınla ilgili son dakika gelişmeleri

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı binada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Londra İtfaiye Müdürlüğü, Latimer Road'da bulunan binada çıkan yangında hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.Londra Ambülans Hizmetleri, en az 50 yaralının 5 ayrı hastaneye kaldırıldığını duyurdu.İtfaiye Şefi Dany Cotton, yangının ciddiyetini ve büyüklüğünü vurgularken, ekiplerin içeride insanları aramayı sürdürdüklerini söyledi.Hayatını kaybedenlerin sayısı henüz bilinmiyor.İtfaiye yetkilileri, binanın büyüklüğü ve karmaşık yapısı nedeniyle ölü ve yaralı sayısını belirlenemenin zorlaştığını kaydetti.120 dairenin olduğu binada yangın çıktığında yaklaşık 600 kişinin olduğu düşünülüyor.

Bina ve çevresinde tahliye işlemleri sürerken, BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti. Binanın ayakta kalıp kalamayacağının anlaşılması için bir mühendis çalışmasını sürdürüyor.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel saatle 00:54'te başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı tüm gece boyunca görev yaptı.

Bölgede yaşayan görgü tanıkları, binada sıkışanların yardım çığlıklarını duyduklarını, bazılarının yüksek katlardan atladıklarını gördüklerini söyledi. Bazı tanıklar, içeridekilerin camlardan kurtarılmaları için çocuklarını sarkıttıklarını gördü.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Tim Downie, binanın temeline kadar "yanıp kül olduğunu" anlattı.Bir başka görgü tanığı, insanların kendilerini fark ettirebilmek için camlara çıkarak, cep telefonları ve fenerleriyle ışık tuttuklarını söyledi.Downie, "Bütün bina parçalanarak dökülüyor. Buram buram siyah dumanlar geliyor" dedi.Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken, üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken, yetkililer binadan çıkamayan kişiler olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

BBC'ye konuşan görgü tanıkları, binanın içinde yardım isteyen insanlar gördüklerini, bazılarının ailelerini arayarak yangın merdivenlerinde de yangın olması nedeniyle binadan çıkamadıklarını söylediğini anlattı.

Binada yakınları olan insanlardan bazıları, ulaşamadıkları yakınlarını bulmak için sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden çağrılarını sürdürüyor.

Üst katlardaki alevlere ulaşılmaya çalışılıyor

İnsansız hidrolik platformlardan yaklaşık 10. kata su sıkılabiliyor.Ancak BBC muhabiri Simon Lederman, üst katlardaki aleve müdahale edilmekte zorluk yaşandığını belirtiyor.Binadan çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor.Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.