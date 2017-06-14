Londra'da 24 katlı binada dev yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Latimer Road'daki 24 katlı bir binada yangın çıktı

Yerel saatle 01:16'da başladığı bildirilen yangını söndürmek için 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı görev yapıyor.Londra Emniyet Teşkilatı bina ve çevresinde tahliye işlemlerinin yapıldığını söylerken BBC'den Andy Moore binanın çökmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktarırken üst katta kalan bazı kişilerin el fenerleriyle yardım istediğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

İki kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanırken yetkililer binadan çıkamayan kişiler olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Fakat BBC'ye konuşan görgü tanıkları, binanın içinde yardım isteyen insanlar gördüklerini, bazılarının ailelerini arayarak yangın merdivenlerinde de yangın olması nedeniyle binadan çıkamadıklarını söylediğini anlattı.