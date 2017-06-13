Ana Sayfa | DÜNYA 13/06/2017 09:32

Birleşmiş Milletler'den tüm üyelere Yemen çağrısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler tüm üyelerine açlık ve salgın hastalıklarla mücadele eden Yemen'e yardım çağrısında bulundu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Yemen'deki kolera vakalarının sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.Geçen hafta sonunda tespit edilenlerle birlikte koleraya yakalandığı belirlenen kişi sayısının yaklaşık 125 bine ulaştığını kaydeden Haq, 923 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haq, "Kolera salgını ile mücadele için tüm ülkelerden Yemen'e su, hijyen ve temizlik hizmetleri için sağladıkları fonları artırmalarını istiyoruz. Bugüne kadar salgınla mücadele için sürdürülen yardım çalışmalarında Yemen genelinde 3,5 milyon kişiye temiz su ve hijyen gereçleri ulaştırıldı." dedi.Yemen'de 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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