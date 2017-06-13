Ana Sayfa | DÜNYA 13/06/2017 08:55

IŞİD'den Ramazan ayı boyunca saldırı çağrısı

ışid

Terör örgütü IŞİD'in Ramazan ayı boyunca bazı ülkeler için saldırı çağrısında bulunduğu iddia edildi

Reuters'ın haberine göre IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'e ait olduğu belirtilen kayıtta militanlarına Ramazan ayı boyunca ABD, Avrupa, Rusya, Avustralya, Irak, Suriye, İran ve Filipinler'de saldırı düzenleme çağrısı yapıldı.

Ses kaydının IŞİD sözcüsünden geldiği başka kaynaklardan doğrulatılamasa da Reuters, kayıttaki sesin örgütün önceki yayınlarındaki sesle aynı olduğunu belirtti. Ses kaydında Batı ülkelerinde daha önce gerçekleşen saldırıları hatırlatan örgüt, bu ülkelerde yaşayan militanlılarına şöyle seslendi:

"Topraklarınızdaki kardeşleriniz iyi işler başardı. Siz de onları örnek alın ve yaptıklarını yapın."

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