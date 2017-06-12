Trump İngiltere ziyaretini iptal mi etti, işte o iddia

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye yapmasını planladığı ziyaretin protestolar nedeniyle iptal edilebileceği öğrenildi

Guardian gazetesinin haberine göre, birkaç hafta önce ikilinin yaptığı telefon görüşmesinde, Trump May'e, İngiltere'de Trump karşıtı protestolar olması halinde adaya gelmek istemediğini söyledi.Görüşmede May'in yanında bulunan bir Başbakanlık görevlisinin ifadelerine dayandırılan haberde, May'in bu gelişmeden dolayı şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.İngiliz hükümeti bu konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Benzer bir iddia geçen mart ayında da gündeme gelmişti. İngiliz basını, Trump'ın devlet ziyaretinin, muhtemel "protestolardan kaçınmak amacıyla ertelendiğini" öne sürmüştü.

Trump'ın ekim ayında ülkeye 4 günlük devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump'ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği belirtiliyor.

GERİLİMİN NEDENİ NE

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, geçen hafta yaptığı açıklamada, Londra'daki terör saldırısının ardından kentin sokaklarındaki silahlı güvenlik güçlerinin sayısının artacağını belirtmiş ve halkın bu nedenle endişeye kapılmamasını istemişti.ABD Başkanı Trump ise aynı gün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, terör saldırısında 7 kişinin ölmesine karşın Han'ın halktan endişeye kapılmamasını istemesini eleştirmişti.Trump'a doğrudan cevap vermeyen Han, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump'ın kendi sözlerini bağlamında çıkararak çarpıttığını bildirmişti.Trump'ın Han'a yönelik eleştirileri İngiliz kamuoyunda tepki yaratırken, Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından ve Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi de, ABD Başkanı’nın bu yıl ülkeye yapacağı ziyaretin süresiz olarak ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han, daha önce Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmişti.