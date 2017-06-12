Katar'dan Arap ülkelerinin suçlamasına karşı yeni hamle

Bazı Arap ülkelerinin Katar'ı terörü destekleme suçlamasına karşı Katar'dan önemli bir hamle geldi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek vermekle" suçladığı Katar, bu iddiaların yersiz olduğunu ortaya koymak için çalışma başlattı.

Bu amaçla George W. Bush döneminde ABD Adalet Bakanlığı görevini yürüten John Ashcroft'un hukuk firması ile anlaşmaya varıldı.Firmadan Adalet Bakanlığına yapılan bildirime göre Katar, 90 günlük çalışma için 2,5 milyon dolar ödeyecek.

FİRMA NELER YAPACAK

Hukuk firması, Katar'ın, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesi konularındaki faaliyetlerini denetleyerek raporlayacak. Güçlendirilmesi gereken noktalarda Katar'a tavsiyelerde de bulunacak firmanın, aynı zamanda medya ve ABD siyasi kurumlarında lobi faaliyetlerinde bulunması da öngörülüyor.

Adalet Bakanlığına yapılan bildirimde, "Yapacağımız denetimin, kara para aklama ve Katar finansal sisteminin terörün finansmanı için kullanılmasına karşı alınan kapsamlı önlemleri gözler önüne sereceği konusunda Katar kendinden emindir." ifadelerine yer verildi.