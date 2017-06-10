Ana Sayfa | DÜNYA 10/06/2017 09:06

İngiltere'deki genel seçimin kesin sonuçları açıklandı

ingilterede genel seçim

Birleşik Krallık'ta 8 Haziran Perşembe günü halk sandık başına gitmişti. Seçim günü 650 bölgede kullanılan oyların tamamı sayıldı

İngiltere'de yapılan genel seçimin kesin sonuçlarına göre, parlamentoda Muhafazakar Parti 318, İşçi Partisi 262, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 35, Liberal Demokrat Parti 12, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) 10 ve diğer partiler ise 13 sandalye kazandı.

Yaklaşık 47 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenlerin yüzde 69'u sandık başına gitti.Seçim sonucunda, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.En fazla oyu alan parti Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti oldu.

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