Nijerya'da çocuklara hain tuzak

Nijerya'daki bombalı saldırılar sonucunda 2 çocuğun hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi

Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan eyaletteki Fadaman Rake köyüne bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, 2 çocuğa bir çanta verdi. Ardından bu kişi çocuklara çantanın içinde değerli eşyaların olduğunu söyleyerek çantayı ailelerine götürmesini istedi.

İddiaya göre çocuklar çantayı evlerine götürürken içinde bulunan bomba infilak etti. Çocuklar hayatını kaybederken kan donduran olayda 3 kişi de can verdi.