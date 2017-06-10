Türkiye'de bir aydır alıkonulan gazeteciden haber var

Hasankeyf'te fotoğraf çekerken gözaltına alınan ve sınır dışı etmek üzere alıkonulan Fransız gazeteci Mathias Depardon, olayın ardından 1 ay ay sonra serbest bırakıldı

Depardon'un serbest kaldığına dair ilk açıklama, Sınır Tanımayan Gazeteciler'den geldi. Örgüt, Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Depardon'un önce İstanbul'a ardından da Paris'e gideceğini duyurdu.

Fransız gazeteciyi Atatürk Havalimanı'nda Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı. Dış Hatlar Terminali'ne polis nezaretinde götürülen Depardon, gazetecilere yaptığı açıklamada uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığını ve sadece işini yaptığını söyledi.

Macron'un danışmanı karşıladı

Depardon, akşam saatlerinde Fransa'ya ulaştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Depardon'u Paris havalimanında, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanının da bulunduğu Fransız yetkililer karşıladı.

Yaklaşık bir aydır sınır dışı edilmeyi bekleyen Depardon'un dün annesiyle bir araya gelmesine izin verilmişti. Bu buluşmadan bir gün sonra da Fransız gazetecinin sınır dışı işlemleri tamamlandı.

Bırakılması için Macron devreye girmişti

Depardon'un özgürlüğüne kavuşması için Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan bizzat talepte bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, karardan memnun.

Macron, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Vatandaşımız olan gazetecinin bu akşam Fransa'ya döneceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

37 yaşındaki Depardon, Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni alanda fotoğraf çekerken gözaltına alınmıştı. Basın kartı olmadığı belirtilen Fransız gazetecinin çektiği fotoğraflar emniyet tarafından incelenerek "terör örgütü propogandası" olarak değerlendirilmişti.

Gözaltına alındıktan iki hafta sonra açlık grevine başlayan Depardon, konsolosluktan yetkililerin kendisini ziyaret etmesine izin verilmesinin ardından eylemine son vermişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in verilerine göre, Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe