Tillerson'dan Arap ülkelerine Katar çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırımlarını çok ağır bulduğunu açıkladı

Bakan Tillerson, "bu blokajın insani sonuçları" olacağını söyledi. Washington'da konuşan Tillerson, "Gıda eksikliği olduğunu, ailelerin zorla parçalandığını ve çocukların okullarından alındığını görüyoruz" dedi.

Bir iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tillerson'ın bu açıklamasını hatırlatarak, ambargonun hafifletilmesi değil "tamamen kaldırılması" gerektiğine dikkat çekti.