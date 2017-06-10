ABD Başkanı Trump Comey'in iddialarına karşı ilk kez konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini yalan söylemekle suçlayan eski FBI Başkanı Comey ile ilgili suskunluğunu bozdu

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Comey ile yaptığı görüşmelerle ilgili yemin altında konuşmaya "yüzde yüz" istekli olduğunu söylerken, bu konuşmalarda Comey'e kendisinden sadakat beklediğini söylediği iddialarını ise reddetti.Twitter'dan yaptığı daha önceki açıklamada ABD Başkanı, Comey'i komiteye yalan söylemekle suçladı.

Trump'ın mesajında, "Yaptığı bütün yanlış açıklamalar ve söylediği yalanları kenara bırakırsak, tamamen haklı çıktım... VAY BE, Comey bir bilgi sızdırıcı" ifadeleri yer aldı.

Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında "James Comey benim söylediklerimin çoğunu kabul etti ve söylediği bazı şeyler doğru değildi" diye konuşan Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu adamı [Comey] doğru düzgün tanımıyorum bile. 'Bana bağlılık yemini etmeni istiyorum' diyecek değilim ya. Kim bir adamdan yeminliyken bağlılık yemini etmesini ister ki?"

Trump ve Comey'den kayıt ve tutanaklar istendi

Trump Comey ile görüşmelerine ait elinde kayıtlar olup olmadığı sorulduğundaysa, "Bununla ilgili size belki yakın gelecekte bir şeyler anlatırım. Hiçbir şey ima etmiyorum" dedi.

ABD Başkanı'nın basın toplantısından kısa süre sonra ayrı bir soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray'dan ellerinde iddialara konu olan görüşmelerin kayıtları varsa bunların birer kopyasını istedi. Comey'den de ifadesi sırasında bahsettiği tutanaklar istendi.

James Comey, Trump tarafından, "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek amacıyla görevden alındığından şüphesi olmadığını" söylemişti. Perşembe günü yemin altında ifade veren Comey ayrıca, Trump yönetimini kendisi ve FBI hakkında "yalan söylemekle" suçlamıştı.

Şubat ayında Trump ile Oval Ofis'te yaptığı ikili görüşmeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Başkan brifingin sonuna doğru odadaki diğer yetkililere teşekkür etti, herkese benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi. Ben koltuğumda otururken, Adalet Bakanı koltuğumun yanına yaklaştı ancak Başkan ona da teşekkür ederek benimle yalnız konuşmak istediğini tekrarladı. Odadan son çıkan kişi (Trump'ın damadı) Jared Kushner'di.

"Kapı kapanıp yalnız kaldığımızda, Başkan bana "Flynn hakkında konuşmak istiyorum" dedi. [Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı] Flynn bir gün önce istifa etmişti.

"Başkan, Flynn'in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını, ancak Başkan Yardımcısı'nı yanlış yönlendirdiği için onu görevden almak zorunda kaldığını söyleyerek konuşmaya başladı. Başkan, Flynn hakında bazı başka endişeleri olduğunu söyledi ama bunlar hakkında detay vermedi. Sonrasında Başkan problem ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptı. Başkan'ın sözleri ve sözlerinin içeriği, bende, Flynn soruşturmasının peşini bırakmamı beklediği düşüncesini oluşturdu."

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya'nın Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin iddiaları reddediyor.

Kaynak: BBC Türkçe